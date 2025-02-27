Глэмпинги и модульные гостиницы, которые не добавились в реестр, с 1 марта не смогут работать

10:29, 27 февраля 2025, ПАИ

С 1 марта объекты размещения, которые не внесли свои данные в единый реестр, не смогут продолжить работу по закону об основах туристской деятельности, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области. Речь идёт о базах отдыха, кемпингах, глэмпингах, модульных гостиницах и других объектах гостеприимства, которые до 2025 года не подлежали классификации.

На этом этапе владельцы объектов должны заполнить следующие поля на платформе «Гостеприимство»: наименование объекта; фото; адрес (без указания кадастрового номера); тип объекта; контакты.

Правительство утвердило правила классификации средств размещения, порядок ведения их реестра и положение о классификации, в котором определены требования к типам и категориям таких объектов. Новшества вступили в силу 1 января 2025 года и касаются в том числе гостиниц. При этом отдельные положения вступают в силу в три этапа: с 1 января, с 1 марта и с 1 сентября 2025 года. Меры ответственности для нарушителей прописали в статье 14.39 Кодекса об административных правонарушениях (редакция от 03.02.2025).

Гостиницы, которые на 1 января 2025 года были включены в отраслевой перечень и имели действующее свидетельство о классификации, автоматически попали в реестр классифицированных объектов. До 1 сентября 2025 года — но не позже дня окончания действия свидетельства о классификации — владельцам таких гостиниц нужно пройти оценку. Без этого действие классификации приостановят и гостиница не сможет принимать новых клиентов, размещать рекламу.