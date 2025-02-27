Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глэмпинги и модульные гостиницы, которые не добавились в реестр, с 1 марта не смогут работать

С 1 марта объекты размещения, которые не внесли свои данные в единый реестр, не смогут продолжить работу по закону об основах туристской деятельности, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области. Речь идёт о базах отдыха, кемпингах, глэмпингах, модульных гостиницах и других объектах гостеприимства, которые до 2025 года не подлежали классификации.

Фото: ПАИ

На этом этапе владельцы объектов должны заполнить следующие поля на платформе «Гостеприимство»: наименование объекта; фото; адрес (без указания кадастрового номера); тип объекта; контакты.

Правительство утвердило правила классификации средств размещения, порядок ведения их реестра и положение о классификации, в котором определены требования к типам и категориям таких объектов. Новшества вступили в силу 1 января 2025 года и касаются в том числе гостиниц. При этом отдельные положения вступают в силу в три этапа: с 1 января, с 1 марта и с 1 сентября 2025 года. Меры ответственности для нарушителей прописали в статье 14.39 Кодекса об административных правонарушениях (редакция от 03.02.2025).

Гостиницы, которые на 1 января 2025 года были включены в отраслевой перечень и имели действующее свидетельство о классификации, автоматически попали в реестр классифицированных объектов. До 1 сентября 2025 года — но не позже дня окончания действия свидетельства о классификации — владельцам таких гостиниц нужно пройти оценку. Без этого действие классификации приостановят и гостиница не сможет принимать новых клиентов, размещать рекламу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 февраля 2025

3 марта начнётся новый поток в ​«Школе материнства» при Псковском перинатальном центре
27 февраля 2025

До +2 градусов ожидается в Псковской области в последний день зимы
27 февраля 2025

Ледоход в Псковской области: когда вскроются реки и ждать ли паводков
27 февраля 2025

Первый выпуск альманаха о героизме учёных во время Великой Отечественной войны презентовали Михаилу Ведерникову
27 февраля 2025

Глэмпинги и модульные гостиницы, которые не добавились в реестр, с 1 марта не смогут работать
27 февраля 2025

Норму потребления блинов в день назвали псковичам
27 февраля 2025

Почти 12 млн рублей на программу социальной газификации получит Псковская область
26 февраля 2025

Что впечатлило китайскую актрису Чжэн Ханьи во время съёмок фильма «Красный шёлк» в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...