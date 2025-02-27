Почти 90% жителей СЗФО готовы сменить работу из-за некомфортных условий

10:45, 27 февраля 2025, ПАИ

87 % опрошенных жителей СЗФО готовы сменить работодателя, если он не предоставляет комфортные условия на рабочем месте, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Соискатели из Псковской области оказались самыми требовательными к условиям труда. За последний год 15 % псковских кандидатов отказались от должностей из-за несоответствующих условий труда. Ещё 14 % несостоявшихся трудоустройств случилось в Новгородской области, а 11 % – в Мурманской области.

«За последний год почти 70 тысяч, или 8 %, несостоявшихся трудоустройств в регионах СЗФО были связаны с тем, что соискателя не устроили условия работы», – отметила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова. Она рассказала, что причинами отказа от должности стали расположение и комфорт офиса.

Больше остальных на работу в полном комфорте и в красивом офисе настроены бухгалтера – 91 % из них не будут терпеть дискомфорт и сразу уволятся. Самыми неприхотливыми оказались работники сферы медицины, строительства и транспорта: 6 % представителей этих профессий не уволятся, даже если условия труда не будут соответствовать их ожиданиям.