Мошенники стали звонить волонтёрам в Псковской области

10:47, 27 февраля 2025, ПАИ

Мошенники стали звонить волонтёрам в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества региона.

«Участились случаи звонков волонтерам с просьбой проверить личные данные, внесенные в список службы безопасности, а после сообщают о наличии абонента в списке неблагонадежных волонтеров. Чаще всего беспокоят «серебряных» волонтеров», – отметили в центре.

Также псковским волонтёрам рассказали, как распознать мошенника. Неизвестные во время звонка будут представляться сотрудниками аппарата губернатора, правительства, комитета по молодёжной политике, волонтёрского корпуса либо Ресурсного центра.

Кроме того, у контакта в качестве фотографии высветилось фото депутата, сотрудников администрации, логотип Добро.рф, Добровольца и прочее. Также злоумышленники просят рассказать о добровольчестве в регионе, о необходимой помощи в реализации проектов или заявляют, что человек находится в реестре неблагонадежных волонтеров, поэтому ему необходимо ответить на следующий звонок (от «ФСБ»), иначе «сгорит волонтерский опыт» и последуют другие санкции.

В таких случаях нужно положить трубку. С такой информацией звонят только мошенники, предупредили в центре.