Факт фиктивной регистрации иностранца выявили в Пустошкинском районе

10:58, 27 февраля 2025, ПАИ

Пенсионерку из Пустошкинского района подозревают в фиктивной регистрации иностранца, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре 2024 года в одной из деревень Пустошкинского района 62-летняя местная жительница фиктивно оформила гражданина Таджикистана без его фактического пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденного уголовного дела, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за это нарушение могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.