До +2 градусов ожидается в Псковской области в последний день зимы

11:08, 27 февраля 2025, ПАИ

28 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем -1...+2 градуса. Атмосферное давление выше нормы.