До +2 градусов ожидается в Псковской области в последний день зимы
28 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем -1...+2 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 февраля 2025
3 марта начнётся новый поток в «Школе материнства» при Псковском перинатальном центре
27 февраля 2025
Первый выпуск альманаха о героизме учёных во время Великой Отечественной войны презентовали Михаилу Ведерникову
27 февраля 2025
Глэмпинги и модульные гостиницы, которые не добавились в реестр, с 1 марта не смогут работать