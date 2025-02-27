Ещё более 450 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей

11:14, 27 февраля 2025, ПАИ

Более 450 тысяч рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Себежа звонили неизвестные и под предлогами якобы необходимости перевода сбережений на «безопасный счёт» и возможности предоставления дополнительного заработка в интернете завладели деньгами граждан. Также махинаторы ввели в заблуждение некоторых пользователей, которые пытались на одном из сайтов купить или продать товары.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.