3 марта начнётся новый поток в ​«Школе материнства» при Псковском перинатальном центре

11:30, 27 февраля 2025, ПАИ

3 марта стартует новый поток ежемесячного курса подготовки к родам – «Школа материнства», сообщили ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре.

Этот бесплатный курс открыт для всех желающих и предоставляет возможность лично познакомиться со специалистами перинатального центра.

Количество мест ограничено, приоритетная запись доступна для мам, у которых дата родов стоит на март – начало апреля.

Подготовка к родам включает в себя несколько важных аспектов: информирование, психологическую и практическую подготовку. Главная цель курса – предоставить ценную информацию о процессе родов, помочь будущим мамам избавиться от страхов и заблуждений, научить основным способам повышения комфорта и самопомощи.

Расписание занятий от врачей и специалистов Псковского клинического перинатального центра:

3 марта в 14:30-15:00 – «Стресс, способы профилактики. Предотвращение послеродовой депрессии и если она возникла, что с этим делать» – Виктория Сымитка, в 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике: эндотрахеальный, спинальный наркоз и эпидуральная анестезия» – Икромжон Назимов, врач – анестезиолог-реаниматолог.

4 марта в 16:00 – «Роды» – Наталья Петрова, врач – акушер-гинеколог.

5 марта в 14:00 – «Уход за новорожденным» – Елена Арсеева, старшая медсестра отделения патологии новорожденных.

6 марта в 12:00-13:00 – «Восстановление после родов через физическую нагрузку», в 13:30 – практическое занятие «Йога для беременных» – Мария Табунщикова, инструктор перинатальной йоги.

10 марта в 14:30 – «Послеродовой период» – Елена Ковалева, врач – акушер-гинеколог.

11 марта в 14:00 – «Психологическая подготовка к родам» – Эмма Абдулаева, психолог, в 15:00 – «Семейно-ориентированные роды» (на лекцию нужно прийти с партнером) – Сергей Ремизов, врач – акушер-гинеколог.

12 марта в 15:45 – «Транзиторные состояния в период новорожденности» – Кристина Покровская, врач-неонатолог.

13 марта в 14:00 – «Грудное вскармливание» – Екатерина Иванова, детская медицинская сестра.

14 марта в 14:00 – «Меры социальной поддержки» – Алла Журавлева, социальный работник; «Сервисные роды» – Дарина Козлова, начальник коммерческого отдела.

Записаться на курсы подготовки к родам можно в WhatsApp: 8-905-295-59-22 (Ленура). Писать можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.