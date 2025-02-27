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Великолукские школьницы выиграли межрегиональный этап Школьной футбольной лиги

Ученицы кадетской школы Великих Лук выиграли межрегиональный этап «Кожаного мяча – Школьной футбольной лиги» в зоне «Северо-Запад», который завершился в Пскове 26 февраля. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Великолучанки стали первыми среди восьми команд девушек 2009–2010 годов рождения из Новгородской, Псковской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Мурманской областей, а также Карелии. Второе место у школы № 2 Великого Новгорода, а замкнули тройку лидеров спортсменки Лодейнопольской школы № 3 из Ленинградской области. Марию Волженкову из Великих Лук признали лучшим вратарём состязаний. У юношей в этой возрастной группе футболисты из Дедовичской школы № 2 заняли третье место, а вратаря команды Вадима Абраменко признали лучшим на турнире.

Среди девушек 2007–2008 года рождения вторыми стали ученицы Куньинской школы. Организаторы индивидуальной наградой отметили вратаря коллектива Валентину Степанову. Воспитанники Стругокрасненской школы в этой возрастной группе среди юношей стали третьими. Статуэтку лучшего бомбардира вручили Никите Дрешпану.

Результаты соревнований определили участников всероссийского турнира, который состоится в Нижегородской области с 27 марта по 1 апреля.

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