Прокат коньков в Финском парке Пскова закрыли

12:22, 27 февраля 2025, ПАИ

Прокат коньков на катке в Финском парке Пскова закрыли, сообщает пресс-служба стадиона «Машиностроитель».

«Сообщаем, что аренда коньков на катке в Финском парке закрыта. Однако сам каток продолжает работать и будет доступен для всех желающих», – отметили в пресс-службе.

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