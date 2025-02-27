Прокат коньков в Финском парке Пскова закрыли
Прокат коньков на катке в Финском парке Пскова закрыли, сообщает пресс-служба стадиона «Машиностроитель».
«Сообщаем, что аренда коньков на катке в Финском парке закрыта. Однако сам каток продолжает работать и будет доступен для всех желающих», – отметили в пресс-службе.
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