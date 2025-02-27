Утечку теплоносителя устранили специалисты на улице Ипподромной в Пскове

13:14, 27 февраля 2025, ПАИ

Утечку теплоносителя ликвидировали специалисты Псковских тепловых сетей на улице Ипподромной в Пскове. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Около дома №135 на улице Ипподромной на участке сети длинной менее ста метров произошла разгерметизация - в ливневую канализацию начала поступать теплая вода, а около десяти метров трассы оттаяло.

«С помощью течеискателя определили точное место порыва теплотрассы. Далее участок начал подготовительные мероприятия. Согласовал место заложения шурфа, выставил ограждение, получил на складе необходимую для ремонта трубную продукцию, скомплектовал необходимый для ремонта инструмент и определил состав рабочей бригады», - поделились на предприятии.

Чтобы провести ремонтные работы, специалистам пришлось отключить два ближайших дома. «Понимая всю остроту проблемы, наши специалисты старались сделать работу как можно быстрее, не теряя в качестве выполнения работ. Итог: вся работа была проведена менее чем за 4 часа и теплоснабжение было восстановлено. Заменили 1 метр трубы диаметром 76 мм», - отметили в теплосетях и добавили, что также будет сделано благоустройство территории.