Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Утечку теплоносителя устранили специалисты на улице Ипподромной в Пскове

Утечку теплоносителя ликвидировали специалисты Псковских тепловых сетей на улице Ипподромной в Пскове. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Утечку теплоносителя устранили специалисты на улице Ипподромной в Пскове. Фото здесь и далее: группа Псковских тепловых сетей в соцсети «ВКонтакте»

Около дома №135 на улице Ипподромной на участке сети длинной менее ста метров произошла разгерметизация - в ливневую канализацию начала поступать теплая вода, а около десяти метров трассы оттаяло.

«С помощью течеискателя определили точное место порыва теплотрассы. Далее участок начал подготовительные мероприятия. Согласовал место заложения шурфа, выставил ограждение, получил на складе необходимую для ремонта трубную продукцию, скомплектовал необходимый для ремонта инструмент и определил состав рабочей бригады», - поделились на предприятии.

Чтобы провести ремонтные работы, специалистам пришлось отключить два ближайших дома. «Понимая всю остроту проблемы, наши специалисты старались сделать работу как можно быстрее, не теряя в качестве выполнения работ. Итог: вся работа была проведена менее чем за 4 часа и теплоснабжение было восстановлено. Заменили 1 метр трубы диаметром 76 мм», - отметили в теплосетях и добавили, что также будет сделано благоустройство территории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 февраля 2025

Региональные налоговые льготы для IT-компаний продлены на 2025 год
27 февраля 2025

«Народное признание – 2024»: церемония, победители, эмоции
27 февраля 2025

Полицейский из Дедовичского района – о победе в «Народном признании»: С этой наградой я буду идти дальше
27 февраля 2025

Утечку теплоносителя устранили специалисты на улице Ипподромной в Пскове
27 февраля 2025

В два раза уменьшилось число преступлений с применением огнестрельного и газового оружия в Псковской области
27 февраля 2025

Псковские росгвардейцы боролись за живучесть на учебных сборах в Североморске
27 февраля 2025

Банк ПСБ поддержал премию «Народное признание – 2024»
27 февраля 2025

3 марта начнётся новый поток в ​«Школе материнства» при Псковском перинатальном центре

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...