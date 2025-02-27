100 человек погибло в ДТП в Псковской области в 2024 году

12:42, 27 февраля 2025, ПАИ

79 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом зарегистрировали в Псковской области в 2024 году. В них погибло 100 человек, а 68 получили ранения различной степени тяжести. Это следует из отчёта о деятельности регионального УМВД России за прошлый год, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Уровень аварийности на дорогах с участием нетрезвых водителей вырос за год на 13,8 %, с 94 до 107. В ДТП с участием пьяных водителей за год погибло 30 человек, а 139 получили травмы различной степени тяжести.

Число ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет увеличилось в регионе за год на 35,5 %, количество раненых в таких ДТП – на 32,4 %, при этом шесть детей погибло.