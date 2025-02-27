Псковские росгвардейцы боролись за живучесть на учебных сборах в Североморске

13:01, 27 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в учебном сборе по борьбе за живучесть, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В сборах, которые прошли в Североморске, приняли участие морские специалисты полка по охране важных государственных объектов, морского отряда, специального моторизованного Измайловского полка, отрядов СОБР, ОМОН, а также учреждений вневедомственной охраны Росгвардии из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Новгородской, Мурманской областей и Республики Карелии.

Для росгвардейцев прошли тренировки по устранению пробоины в корпусе корабля, поиску и эвакуации условно пострадавших из аварийного отсека судна, по эвакуации по задымленным корабельным коридорам.

Также в рамках сбора были подведены итоги за 2024 год и поставлены задачи на навигацию 2025 года, проведены занятия по правилам плавания по внутренним водным путям России, международным правилам предупреждения столкновения судов в море, правилам плавания и маневрирования.

Кроме того, участники сборов сдали личные зачеты для допуска к самостоятельному управлению катерами.