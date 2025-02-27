Студент из Пскова занял третье место в конкурсе профмастерства в Белоруссии

13:17, 27 февраля 2025, ПАИ

Студент Псковского агротехнического колледжа Даниил Никитин занял третье место в конкурсе профмастерства в Белоруссии, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Региональный этап VI Республиканского конкурса профессионального мастерства проходил в Витебске. Пскович участвовал в компетенции «Электромонтаж».

«Этот результат свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки студентов колледжа и их стремлении к самосовершенствованию. Поздравляем Даниила с успешным выступлением и желаем новых побед», - отметили в комитете.