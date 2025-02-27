Новая работа Алексея Аникеенка появилась в Картинной галерее Псковского музея

13:21, 27 февраля 2025, ПАИ

В Картинной галерее Псковского музея-заповедника появилась картина «Лето» кисти художника Алексея Аникеенка. Полотно впервые представлено широкой публике в рамках постоянной экспозиции, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Работа «Лето» была написала Алексеем Аникеенком в 1963 году. Как и многие холсты художника, полотно наполнено теплыми оттенками. Фактурная работа пронизана цветом, жаром летнего солнца и мягкой чувственностью», – рассказала научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Софья Кобелева.

В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения Алексея Аникеенка.