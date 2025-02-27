Директора подрядной организации оштрафовали за кражу бюджетных средств при ремонте стадиона «Локомотив»

14:04, 27 февраля 2025, ПАИ

Директора подрядной организации оштрафовали за кражу бюджетных средств при ремонте стадиона «Локомотив», сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что директор ООО «Доринстрой» с октября по декабрь 2020 года предоставлял членам приемочной комиссии, спортивной школе по футболу «Стрела», документы с ложными сведениями о стоимости выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на стадионе «Локомотив».

За этот период он похитил более 200 тысяч рублей бюджетных средств, которые были выделены из городского бюджета на 2020 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».

Суд признал директора ООО «Доринстрой» виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.