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Директора подрядной организации оштрафовали за кражу бюджетных средств при ремонте стадиона «Локомотив»

Директора подрядной организации оштрафовали за кражу бюджетных средств при ремонте стадиона «Локомотив», сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Директора подрядной организации оштрафовали за кражу бюджетных средств при ремонте стадиона «Локомотив». Фото: ПАИ

В суде установлено, что директор ООО «Доринстрой» с октября по декабрь 2020 года предоставлял членам приемочной комиссии, спортивной школе по футболу «Стрела», документы с ложными сведениями о стоимости выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на стадионе «Локомотив».

За этот период он похитил более 200 тысяч рублей бюджетных средств, которые были выделены из городского бюджета на 2020 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».

Суд признал директора ООО «Доринстрой» виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

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Директора подрядной организации оштрафовали за кражу бюджетных средств при ремонте стадиона «Локомотив»
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