641 куст конопли и 130 кустов мака изъяли в Псковской области за год
Семь фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений выявили полицейские в Псковской области в 2024 году. Из незаконного оборота изъяли 130 кустов мака и 641 куст конопли общей массой 95 килограммов 158,54 грамма. Это следует из отчёта о деятельности регионального УМВД России за прошлый год, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.
В целом в 2024 году в Псковской области число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выросло на 21 % (1 039 таких преступлений против 859 в 2023 году). Удельный вес этих преступлений в общей структуре преступности составил 11,3 %.
За год правоохранители выявили шесть преступлений, связанных с организацией производства наркотиков, пресекли деятельность пяти подпольных нарколабораторий.
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