641 куст конопли и 130 кустов мака изъяли в Псковской области за год

13:36, 27 февраля 2025, ПАИ

Семь фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений выявили полицейские в Псковской области в 2024 году. Из незаконного оборота изъяли 130 кустов мака и 641 куст конопли общей массой 95 килограммов 158,54 грамма. Это следует из отчёта о деятельности регионального УМВД России за прошлый год, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

В целом в 2024 году в Псковской области число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выросло на 21 % (1 039 таких преступлений против 859 в 2023 году). Удельный вес этих преступлений в общей структуре преступности составил 11,3 %.

За год правоохранители выявили шесть преступлений, связанных с организацией производства наркотиков, пресекли деятельность пяти подпольных нарколабораторий.