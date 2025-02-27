Штрафы за запрещённую торговлю энергетиками установили в Псковской области

13:46, 27 февраля 2025, ПАИ

Штрафы за нарушение запретов и ограничений торговли безалкогольными тонизирующими напитками ввели в Псковской области. Соответствующая статья появилась в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Помимо уже действующего на областном уровне запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним, в региональном законодательстве расширен перечень мест, где не допускается продажа тонизирующих напитков. К ним относятся здания, строения, сооружения и помещения, используемые для непосредственной образовательной и медицинской деятельности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Для людей, осуществляющих отпуск тонизирующих напитков с нарушением установленных запретов, предусмотрен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели понесут административное наказание за незаконную торговлю в виде штрафа от пяти до 25 тысяч рублей, юридические лица – от 30 до 50 тысяч рублей.

Рассматривать дела об административных правонарушениях будет уполномоченный исполнительный орган, который осуществляет региональный государственный контроль в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

Напоминаем, что с 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон № 304-ФЗ, запрещающий розничную продажу тонизирующих (включая энергетические) напитков лицам младше 18 лет.