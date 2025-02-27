СОНКО Псковской области смогут получать гранты на проекты по адаптации участников СВО

14:00, 27 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области расширили перечень видов деятельности, занятие которыми даёт право социально ориентированным некоммерческим организациям получать государственную поддержку. Изменения законодательства приняты на 42-й сессии областного Собрания депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Речь идёт о деятельности СОНКО в области социальной адаптации и психологической поддержки участников специальной военной операции, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей.

Появление дополнительного пункта в перечне видов деятельности позволит социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе претендовать на государственную финансовую поддержку в виде грантов на проекты социальной и психологической помощи участникам СВО после их возвращения из зоны вооружённого конфликта.