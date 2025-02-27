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Студентка ПсковГУ стала серебряной призёркой областного шахматного чемпионата

Студентка ПсковГУ Валерия Потапова стала серебряной призёркой областного шахматного чемпионата среди женщин, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Валерия обучается на первом курсе педагогического направления с двумя профилями «Математика и информатика». По её словам, принять участие в соревнованиях она решила, чтобы улучшить результат прошлого года. В этот раз до первого места Валерии не хватило 0,5 балла.

«Мне кажется, всегда интересно побороться за чемпионский титул. Занять первое место хотелось бы, но лишь для того, чтобы отблагодарить тренера, который вложил много сил в меня и на протяжении всего турнира поддерживал. Сложно сказать, чем именно мне интересны шахматы. Это сам по себе интересный вид спорта: может, это звучит странно, но невозможно передать ощущение, когда просчитал комбинацию на несколько ходов и она прошла», – поделилась впечатлениями Валерия Потапова.

Чемпионат Псковской области среди женщин проходил по круговой системе с классическим контролем времени. В нем приняли участие девять шахматисток из разных районов Псковской области. Победитель соревнований получает право участвовать в чемпионате СЗФО 2025 года по шахматам среди женщин.

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