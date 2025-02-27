Мастер спорта по кудо проведёт мастер-класс в Пскове

14:32, 27 февраля 2025, ПАИ

Мастер спорта по кудо, многократный победитель и призёр чемпионатов и Кубков России, судья международной категории Максим Сучков проведёт мастер-класс в псковском спорткомплексе «Олимп» 1 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

На мероприятие приглашены как юные, так и взрослые спортсмены.

По завершении мастер-класса под руководством Сучкова состоится аттестационный судейский семинар для судей Псковского областного отделения Федерации кудо России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».