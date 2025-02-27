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Общество

Исторические здания в Опочке объединены зоной охраны

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов утверждены границы и градостроительные регламенты объединённой зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения в Опочке. На охраняемой территории располагаются построенное в 1847 году здание конной почтовой станции и шесть хозяйственных и жилых построек XIX века, в том числе «Торговый склад Голубевых», «Магазин И. Устьинского», «Дом Марковых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В единой охранной зоне запрещено капитальное строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия. Также под запретом изменение объёмно-планировочных параметров существующих зданий, проведение земляных работ, изменение планировочной структуры улиц и площадей, возведение сплошных оград, размещение рекламных конструкций любых форматов и другие виды хозяйственной деятельности.

В единой охранной зоне разрешено проводить ремонт и реконструкцию существующих зданий, но без использования современных отделочных материалов, а также благоустраивать территорию, устанавливать малые архитектурные формы и уличное освещение. Кроме того, предусмотрено требование к размещению в охранной зоне нестационарных торговых объектов на специально отведённой территории.

В единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности также установлен перечень запрещённых и разрешённых мероприятий. Так, под запретом увеличение объёмных параметров строений более чем на 50 % и новое строительство с превышением высотных параметров от трёх до семи метров в зависимости от участка.

Добавим, что утверждённый документ предварительно был согласован с Министерством культуры РФ и администрацией Опочецкого муниципального округа.

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