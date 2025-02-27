Объявлена процедура отбора представителей общественности в квалификационную коллегию судей

14:41, 27 февраля 2025, ПАИ

В связи с окончанием срока полномочий квалификационной коллегии судей Псковской области принято постановление областного Собрания депутатов «О проведении отбора кандидатов на назначение представителей общественности в квалификационную коллегию судей Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В соответствии с требованиями регионального законодательства в состав квалификационной коллегии судей области входят семь представителей общественности, которых назначает областное Собрание депутатов сроком на четыре года. Кандидатуры представителей общественности предлагают организации и общественные объединения, зарегистрированные на территории региона.

Представителями общественности могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование. Согласно федеральному законодательству, представителями общественности в квалификационной коллегии судей не вправе быть лица, включённые в реестр иностранных агентов и имеющие гражданство иностранного государства. Запрет на представительство в квалификационной коллегии судей наложен на граждан, совершивших порочащие их поступки, включая тех, кто был ранее судим. Также представителями общественности не могут быть руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокаты, нотариусы, а также граждане, замещающие государственные или муниципальные должности и должности государственной или муниципальной службы.