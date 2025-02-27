Турнир по шахматам в честь академика Виноградова пройдёт в Великих Луках
Турнир по шахматам в честь академика Ивана Виноградова пройдёт в Великих Луках 16 марта, сообщается в группе «Студия шахмат «Умные дети» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования пройдут по швейцарской системе в семь туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 12 марта.
Иван Виноградов – дважды Герой Социалистического Труда, уроженец Великолукского уезда Псковской губернии, математик. Он внёс весомый вклад в развитие аналитической теории чисел.
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