Сергей Мартынов: Каждый год формат «Народного признания» становится ещё лучше
Директор Псковского филиала T2 Сергей Мартынов поблагодарил организаторов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024».
«Премии «Народное признание» в этом году уже 15 лет – и нашему филиалу в Псковской области столько же. Сразу, как компания пришла в Псковскую область, мы стали партнёром премии. И на протяжении всех лет мы всячески премию поддерживаем, и, думаю, так будет и в дальнейшем», – отметил Сергей Мартынов в беседе с корреспондентом ПАИ.
Кроме того, он обратил внимание на высокий уровень проведения финальной церемонии. «Каждый год формат мероприятия меняется: добавляются новые детали, появляются сюрпризы, выступают новые артисты. Особенно удивили нововведения, которые были в этом году во время церемонии вручения наград», – сказал Сергей Мартынов.
Директор Псковского филиала T2 также поздравил всех финалистов и победителей. «Они все действительно достойные представители своих сфер. Нам особенно приятно быть участниками такого торжественного события и награждать лучших в Псковской области. Спасибо большое организаторам, которые дают возможность стать частью этого мероприятия», – заключил Сергей Мартынов.
Добавим, что российский оператор мобильной связи Т2 традиционно выступил генеральным партнёром премии.
Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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