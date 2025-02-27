Сергей Мартынов: Каждый год формат «Народного признания» становится ещё лучше

15:32, 27 февраля 2025, ПАИ

Директор Псковского филиала T2 Сергей Мартынов поблагодарил организаторов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024».

«Премии «Народное признание» в этом году уже 15 лет – и нашему филиалу в Псковской области столько же. Сразу, как компания пришла в Псковскую область, мы стали партнёром премии. И на протяжении всех лет мы всячески премию поддерживаем, и, думаю, так будет и в дальнейшем», – отметил Сергей Мартынов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Кроме того, он обратил внимание на высокий уровень проведения финальной церемонии. «Каждый год формат мероприятия меняется: добавляются новые детали, появляются сюрпризы, выступают новые артисты. Особенно удивили нововведения, которые были в этом году во время церемонии вручения наград», – сказал Сергей Мартынов.

Директор Псковского филиала T2 также поздравил всех финалистов и победителей. «Они все действительно достойные представители своих сфер. Нам особенно приятно быть участниками такого торжественного события и награждать лучших в Псковской области. Спасибо большое организаторам, которые дают возможность стать частью этого мероприятия», – заключил Сергей Мартынов.

Добавим, что российский оператор мобильной связи Т2 традиционно выступил генеральным партнёром премии.