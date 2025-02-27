Ольга Родионова: Все участники премии «Народное признание» каждый день делают своё любимое дело и развивают регион

16:04, 27 февраля 2025, ПАИ

Все участники Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» каждый день делают своё любимое дело и развивают Псковскую область, отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«То огромное тепло, энергия и позитив, которые «разливались» по залу, – это самое важное и доброе, что должны чувствовать люди, которые трудятся на земле, делают каждый день своё любимое дело. Они усиливают Псковскую область, делая ее регионом, где активно может развиваться бизнес», – отметила она.

ПАО «Ростелеком» является техническим партнёром премии.