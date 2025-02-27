Ольга Родионова: Все участники премии «Народное признание» каждый день делают своё любимое дело и развивают регион
Все участники Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» каждый день делают своё любимое дело и развивают Псковскую область, отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова в беседе с корреспондентом ПАИ.
«То огромное тепло, энергия и позитив, которые «разливались» по залу, – это самое важное и доброе, что должны чувствовать люди, которые трудятся на земле, делают каждый день своё любимое дело. Они усиливают Псковскую область, делая ее регионом, где активно может развиваться бизнес», – отметила она.
ПАО «Ростелеком» является техническим партнёром премии.
Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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