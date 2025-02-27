Великолукский студент стал призёром первого этапа Кубка России по BMX-гонкам

17:01, 27 февраля 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Александр Казанцев стал серебряным призёром первого этапа Кубка России по BMX-гонкам, который прошел в Саранске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Александр Казанцев выиграл серебро в категории «элита». Он занял второе место по итогам двух дней гонки «классик». На первой строчке – Александр Катышев, представляющий Мордовию, а третье место занял москвич Никита Ермаков.

Александр Казанцев выступает на соревнованиях за Удмуртию и учится в ВЛГАФК на четвёртом курсе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».