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Спорт

Великолукский студент стал призёром первого этапа Кубка России по BMX-гонкам

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Александр Казанцев стал серебряным призёром первого этапа Кубка России по BMX-гонкам, который прошел в Саранске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Фото: Федерация велоспорта России

Александр Казанцев выиграл серебро в категории «элита». Он занял второе место по итогам двух дней гонки «классик». На первой строчке – Александр Катышев, представляющий Мордовию, а третье место занял москвич Никита Ермаков.

Александр Казанцев выступает на соревнованиях за Удмуртию и учится в ВЛГАФК на четвёртом курсе.

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