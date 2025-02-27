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Культура

Традиция приготовления уникальных блинов существовала в Псковской области

Традиция приготовления блинов с припёком существовала в Псковской области, рассказала специалист Псковского областного центра народного творчества, руководитель фольклорного ансамбля «Уграда», лауреат премии имени А. В. Луначарского в номинации «Фольклор и этнография» Галина Березина в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 февраля.

Галина Березина (слева). Фото: ПАИ

«В Масленичную неделю запекалось огромное количество блинов. Причём есть сведения, что первые блины пекли прямо на поду печи, а не в сковороде. Блины были толстые, позже уже появились тонкие. В Псковской области существовала традиция блинов с припёком – уникальные блины», – заметила Галина Березина.

Блины могли быть со снетком, солёными огурцами и грибами, уточнила гостья студии.

«Была традиция – угостить всех. То есть выйти и угощать. Наесться нужно было, как говорили, «от пуза». Даже если семья была бедная – не признавались в этом, говоря: «Шубу продай, но Масленицу прогуляй». Если не было достаточного количества продуктов, то пекли на ржаной муке с водой, но блины всегда были. Считалось, чем больше ты отдашь, тем больше к тебе придёт», – подчеркнула специалист Псковского областного центра народного творчества.

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