Как раньше на Псковщине женщины узнавали имя будущего мужа на Масленицу, рассказала специалист

17:48, 27 февраля 2025, ПАИ

Как раньше на Псковщине женщины узнавали имя будущего мужа на Масленицу, рассказала специалист Псковского областного центра народного творчества Галина Подлинева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 февраля.

«Гадали с помощью блинов. Раньше пекли много блинов, и один из них выбирался девушкой, не вышедшей замуж, и она с ним шла по деревне. Встречала первого встречного и спрашивала: «Переймёшь блин от меня?» – отметила она.

Если же человек блин перенимал, то он произносил своё имя или фамилию. Считалось, что такое имя или фамилия будет у будущего мужа, объяснила Галина Подлинева.

Также гостья студии рассказала, что четверг на Масленичной неделе назывался «Брыксы». В этот день проходили женские увеселения без допуска мужчин, уточнила специалист.