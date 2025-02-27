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Культура

Как раньше на Псковщине женщины узнавали имя будущего мужа на Масленицу, рассказала специалист

Как раньше на Псковщине женщины узнавали имя будущего мужа на Масленицу, рассказала специалист Псковского областного центра народного творчества Галина Подлинева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 февраля.

Галина Подлинева. Фото: ПАИ

«Гадали с помощью блинов. Раньше пекли много блинов, и один из них выбирался девушкой, не вышедшей замуж, и она с ним шла по деревне. Встречала первого встречного и спрашивала: «Переймёшь блин от меня?» – отметила она.

Если же человек блин перенимал, то он произносил своё имя или фамилию. Считалось, что такое имя или фамилия будет у будущего мужа, объяснила Галина Подлинева.

Также гостья студии рассказала, что четверг на Масленичной неделе назывался «Брыксы». В этот день проходили женские увеселения без допуска мужчин, уточнила специалист.

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