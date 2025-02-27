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Псковичей научат зарабатывать на интеллектуальной собственности

Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025», посвящённый вопросам фиксации, защиты и оборота интеллектуальных прав на территории региона, пройдёт в Пскове 28 февраля.

«В Псковской области существует комфортная и эффективная экосистема поддержки предпринимателей, включающая технопарки, программы и инструменты регионального центра «Мой бизнес». В 2024 году наш регион получил премию Минэкономразвития РФ за лучшую программу поддержки креативных индустрий. Разумеется, бизнес нуждается в современных инструментах работы с нематериальными активами, и РЦИС уже стал надёжным партнёром региональных властей в строительстве эффективной системы управления интеллектуальными правами», – отметила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

РЦИС плотно сотрудничает с Псковской областью в рамках подписанного в сентябре 2024 года соглашения. В декабре руководство организации встретилось с губернатором Михаилом Ведерниковым, который высказал заинтересованность в реализации на территории региона различных проектов по развитию рынка интеллектуальных прав. Поэтому именно с Псковской области было решено начать цикл региональных форумов РЦИС.

Как отметила заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева, Россия является одной из ведущих держав во всём мире по цифровизации сферы интеллектуальной собственности. «Хочу особо отметить активную позицию правительства Псковской области и, в частности, Михаила Юрьевича Ведерникова в создании благоприятной среды для развития креативного бизнеса. Российский центр готов оказать поддержку в формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности в регионе и обеспечить региональных предпринимателей современной цифровой инфраструктурой», – сказала она.

В повестке форума «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025» сессии, посвящённые использованию распределенного реестра в сфере интеллектуальной собственности, особенностям рынка нематериальных активов в регионах, а также роли исключительного права в масштабировании бизнеса. Пристальное внимание эксперты уделят современным цифровым инструментам для правообладателей и пользователей: от сервисов депонирования и антипиратских систем до конструкторов франшиз и бирж контента. В ходе финальной сессии будут разбирать практические кейсы. В процессе форума можно будет задавать вопросы в прямом эфире.

В мероприятиях форума примут участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева, руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова, руководитель первого в России цифрового контент-маркета Дарья Воинова, генеральный директор сервиса депонирования n’RIS Наталья Беленькая, соучредитель компаний «Франчайзинг-Интеллект» и SCALE IT, руководитель курса «Директор по франчайзингу» Мария Кизима.

Форум организуют Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), правительство Псковской области, комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и региональный центр «Мой бизнес».

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