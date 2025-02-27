Анастасия Иванова – о победителе в номинации «Сервис» премии «Народное признание»: ​Это пример того, как сегодня должны оказывать услуги

17:33, 27 февраля 2025, ПАИ

Победитель в номинации «Сервис» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» – пример того, как сегодня должны оказывать услуги, заявила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«С каждым годом премия мне нравится всё больше и больше. Я слежу за премией уже достаточно давно. Кроме того, центр «Мой бизнес» уже три года является партнёром мероприятия. Мне очень приятно, что нам доверяют», – отметила Анастасия Иванова.

Очень важно, что в премии отмечают вклад представителей сферы экономики и бизнеса, добавила она. «Мы, конечно, заинтересованы, чтобы яркие представители нашей экономики и бизнеса региона представляли себя. Но при этом приятно смотреть на активных, инициативных номинантов, которые представлены в других сферах», – сказала Анастасия Иванова.

Анастасия Иванова поздравила всех победителей с этим событием. «Я смотрела за номинантами и, конечно, давала свои прогнозы. Кстати, в номинации «Сервис» я полностью поддерживаю итог [в номинации «Сервис» победу одержал детский медицинский центр «Здоровый ребёнок» в Пскове. – ПАИ]. Это пример того, как сегодня должны оказывать услуги именно в части здравоохранения. Это очень важно, в первую очередь для жителей нашего региона», – заключила она.

Добавим, что центр «Мой бизнес» стал официальным партнёром премии.