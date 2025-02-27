Анастасия Иванова – о победителе в номинации «Сервис» премии «Народное признание»: Это пример того, как сегодня должны оказывать услуги
Победитель в номинации «Сервис» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» – пример того, как сегодня должны оказывать услуги, заявила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.
«С каждым годом премия мне нравится всё больше и больше. Я слежу за премией уже достаточно давно. Кроме того, центр «Мой бизнес» уже три года является партнёром мероприятия. Мне очень приятно, что нам доверяют», – отметила Анастасия Иванова.
Очень важно, что в премии отмечают вклад представителей сферы экономики и бизнеса, добавила она. «Мы, конечно, заинтересованы, чтобы яркие представители нашей экономики и бизнеса региона представляли себя. Но при этом приятно смотреть на активных, инициативных номинантов, которые представлены в других сферах», – сказала Анастасия Иванова.
Анастасия Иванова поздравила всех победителей с этим событием. «Я смотрела за номинантами и, конечно, давала свои прогнозы. Кстати, в номинации «Сервис» я полностью поддерживаю итог [в номинации «Сервис» победу одержал детский медицинский центр «Здоровый ребёнок» в Пскове. – ПАИ]. Это пример того, как сегодня должны оказывать услуги именно в части здравоохранения. Это очень важно, в первую очередь для жителей нашего региона», – заключила она.
Добавим, что центр «Мой бизнес» стал официальным партнёром премии.
Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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Анастасия Иванова – о победителе в номинации «Сервис» премии «Народное признание»: Это пример того, как сегодня должны оказывать услуги
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