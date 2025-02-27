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Общество

После жалоб псковичей из продажи изъято некачественное сливочное масло

После жалоб псковичей из продажи в магазинах «Пятёрочка» изъято некачественное сливочное масло торговой марки «Летние традиции» от брянской компании «Горизонт», сообщили ПАИ в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Жители Пскова жаловались, что под видом масла продаётся некачественный фальсификат. «Нет сливочного вкуса и запаха, внешне отличается от натурального, при этом на этикетке в составе указаны только пастеризованные сливки», - сообщали покупатели.

Сотрудники управления направили в адрес ООО «Агроторг» (магазины «Пятёрочка») предложение принять меры относительно сложившейся ситуации.

В ответ на предостережение управления Роспотребнадзора по Псковской области компания «Агроторг» изъяла из продажи масло «Летние традиции».

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