22 заявки прислали на областной конкурс «Лучший муниципальный служащий»

18:02, 27 февраля 2025, ПАИ

На первый этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» представили 22 заявки из 17 муниципалитетов от служащих, занимающих должности руководителей и специалистов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На первом этапе оценивали конкурсные работы участников, подготовленные в соответствии с номинациями по ЖКХ и благоустройству, правовому обеспечению, социальному развитию, экономике, а также по организационному, кадровому и информативному сопровождению деятельности органов местного самоуправления.

Второй этап конкурса проведут в марте – к нему допустили 13 муниципальных служащих. Они пройдут тестирование на знание основ грамматики и законодательства, а также решат тематические кейсы.