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Общество

22 заявки прислали на областной конкурс «Лучший муниципальный служащий»

На первый этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» представили 22 заявки из 17 муниципалитетов от служащих, занимающих должности руководителей и специалистов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На первом этапе оценивали конкурсные работы участников, подготовленные в соответствии с номинациями по ЖКХ и благоустройству, правовому обеспечению, социальному развитию, экономике, а также по организационному, кадровому и информативному сопровождению деятельности органов местного самоуправления.

Второй этап конкурса проведут в марте – к нему допустили 13 муниципальных служащих. Они пройдут тестирование на знание основ грамматики и законодательства, а также решат тематические кейсы.

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