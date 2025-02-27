Белорусские студенты примут участие в чемпионате «Профессионалы» в Псковской области

18:07, 27 февраля 2025, ПАИ

Белорусские студенты колледжей примут участие в чемпионате «Профессионалы» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Областной этап всероссийского чемпионата пройдёт с 3 по 14 марта в рамках федерального проекта «Профессионалитет». С этого года он вошёл в новый нацпроект «Молодёжь и дети».

В мероприятии примут участие более 150 студентов и около 50 школьников, в том числе студенты из Витебска. Все участники продемонстрируют свои профессиональные навыки по 34 компетенциям. Состязания проведут на площадках колледжей и учреждениях дополнительного образования региона.

Победители регионального этапа получат возможность представить Псковскую область на федеральном уровне и получить возможность стажировки в ведущих компаниях.