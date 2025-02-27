За драку в кафе с жителя Великих Лук взыскали полмиллиона рублей

18:17, 27 февраля 2025, ПАИ

33-летний великолучанин за драку отправился в места лишения свободы, а также он был обязан выплатить взыскателю моральный вред, причиненный преступлением в размере 500 тысяч рублей. Об жтом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Компания молодых людей в заведении вела себя слишком шумно и несдержанно. Один из посетителей сделал замечание, однако вместо извинений за причиненные неудобства он получил сильные удары в голову.

Должник, который вернулся на свободу, не спешил оплачивать задолженность и вскоре стал объектом внимания отделения судебных приставов Великих Лук, где в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав уведомил об этом должника. Добиться исполнения судебного решения удалось не сразу. Добровольно гражданин свои обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы РФ, наложил арест на банковские счета, а также с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей.

В результате принятых сотрудником службы мер моральный вред компенсирован в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.