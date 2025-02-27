Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП с участием их выпускников

19:10, 27 февраля 2025, ПАИ

В России намерены ввести новую систему оценки качества обучения в автошколах. Одним из критериев станет количество аварий с участием выпускников. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 27 февраля.

По его словам, автошколы должны соответствовать определённым требованиям. Для этого правительство предлагает внести изменения в действующее законодательство.

«Теперь качество работы автошкол будет оцениваться по нескольким показателям, включая результаты экзаменов и аварийные ситуации с участием выпускников», – сказал Мишустин.

Он также отметил, что информация об этих показателях будет доступна на специальном информационном ресурсе. Ресурс будет регулярно обновляться и станет общедоступным. Сроки запуска ресурса пока не уточняются.