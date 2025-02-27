Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП с участием их выпускников
В России намерены ввести новую систему оценки качества обучения в автошколах. Одним из критериев станет количество аварий с участием выпускников. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 27 февраля.
По его словам, автошколы должны соответствовать определённым требованиям. Для этого правительство предлагает внести изменения в действующее законодательство.
«Теперь качество работы автошкол будет оцениваться по нескольким показателям, включая результаты экзаменов и аварийные ситуации с участием выпускников», – сказал Мишустин.
Он также отметил, что информация об этих показателях будет доступна на специальном информационном ресурсе. Ресурс будет регулярно обновляться и станет общедоступным. Сроки запуска ресурса пока не уточняются.
Одну полосу проезжей части улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта с 3 марта
26 членам семей участников СВО оказали правовую помощь в рамках приёма в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»
Анастасия Иванова – о победителе в номинации «Сервис» премии «Народное признание»: Это пример того, как сегодня должны оказывать услуги
Представитель лавандовой фермы «В цвету» Людмила Иванова: Награду бережно повезу в Пушкиногорье