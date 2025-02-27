Масленицу отпраздновали в ПсковГУ

19:47, 27 февраля 2025, ПАИ

В российско-белорусском ландшафтном технологическом парке около Передовой инженерной школы Союзного государства состоялись блинные гуляния для студентов Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.



Пришедших на праздник ждала развлекательная программа, скоморохи и масленичные игры. Гостям предложили блины с разными начинками. Организатором праздника выступил Профком студентов ПсковГУ.



Напомним, 24 февраля в России началась Масленичная неделя, которая завершится 2 марта Прощёным воскресеньем, затем начнётся предпасхальный Великий пост.

Ранее сообщалось, что стал известен блинный индекс: во сколько обойдётся угощение на Масленицу.