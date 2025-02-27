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Общество

Псковичка пришла в ресторан в куртке, а ушла в шубе

Псковичка обвиняется в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба (пункт «в» часть 2 статьи 158 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что девушка пришла в ресторан в куртке и оставила её в гардеробе. Когда пришло время уходить, девушка зашла в гардероб и похитила понравившуюся ей шубу.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможностью применения дополнительных видов наказания.

Ранее сообщалось, что изрезавший в псковском спортклубе свою сожительницу мужчина заключён под стражу.

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