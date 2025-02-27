Раз в 15 лет: уникальное астрономическое явление смогут увидеть жители Пскова

21:20, 27 февраля 2025, ПАИ

Семь планет Солнечной системы выстроятся в одну линию на ночном небе в пятницу, 28 февраля. Это уникальное астрономическое явление называется парад планет. Две планеты, Юпитер и Марс, жители Пскова смогут увидеть невооружённым глазом. Об этом сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков в беседе с корреспондентом ПАИ.

В параде планет примут участие Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Венера и Меркурий. Это событие произойдёт впервые за 15 лет и в следующий раз повторится только в 2040 году.

Парад планет – это не просто зрелищное явление, но и оптический эффект, возникающий из-за расположения планет относительно наблюдателя на Земле. В научной среде такое событие чаще называют выравниванием, отметил собеседник ПАИ.

Вечером при сохранении хорошей безоблачной погоды можно будет увидеть Юпитер и Марс невооружённым глазом, не выезжая за пределы Пскова. Ориентиром для нахождения этих двух планет псковичам послужит созвездие Ориона, уточнил Владимир Колпаков.