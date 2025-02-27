О пчеловодстве на Руси рассказали усвятским школьникам в районном ДК

21:50, 27 февраля 2025, ПАИ

Усвятские школьники посетили мероприятие, на котором опытный пчеловод Игорь Дорожинский рассказал о своей профессии. Ребятам показали настоящий улей и различные атрибуты пчеловодства, которые можно было рассмотреть, потрогать, примерить. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

«Говорят, что современную молодёжь сельскохозяйственной тематикой не заинтересуешь. А это смотря как преподнести информацию. Даже столы, за которыми сидели ребята, расставили в виде сот. Опытный пчеловод Игорь Дорожинский занимательно рассказал о том, как живёт, трудится, приумножается пчелиная семья, как пчёлы готовят мёд, какие кроме него производят вкусные и полезные продукты», – пишет газета.

Заведующая музейным отделом районного центра культуры Екатерина Васина и библиотекарь Наталья Никонова предложили школьникам закрепить в памяти полученную информацию, приняв участие в своеобразной викторине. Разбившись на команды, ребята отвечали на вопросы, определяли качество мёда.

Второй частью мероприятия стало чаепитие с мёдом, сушками, вареньем.

Билеты на мероприятие ребята приобрели по Пушкинской карте.