Учёные назвали ягоду, которая помогает увеличить объём мышц

22:29, 27 февраля 2025, ПАИ

Британские и американские учёные обнаружили, что регулярное употребление винограда может оказать положительное влияние на мышцы. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Исследование на мышах показало, что виноград значительно изменяет экспрессию генов в мышечной ткани, активируя гены, защищающие от распада, и увеличивающие объём мышц. Как отмечают учёные, две порции винограда в день приводили к тому, что мышцы самок и самцов грызунов становились ближе к единым функциональным характеристикам.

К уже известным полезным свойствам винограда, которые связаны с улучшением здоровья сердца, почек и кожи, добавляется ещё одно качество. Предполагается, что виноград может стать отличным дополнением к традиционным способам поддержки мышечной массы, таким как высокобелковая диета и физические упражнения. Также это открытие актуально для пожилых людей, страдающих от возрастной деградации мышц.

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