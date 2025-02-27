Учёные назвали ягоду, которая помогает увеличить объём мышц
Британские и американские учёные обнаружили, что регулярное употребление винограда может оказать положительное влияние на мышцы. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.
Исследование на мышах показало, что виноград значительно изменяет экспрессию генов в мышечной ткани, активируя гены, защищающие от распада, и увеличивающие объём мышц. Как отмечают учёные, две порции винограда в день приводили к тому, что мышцы самок и самцов грызунов становились ближе к единым функциональным характеристикам.
К уже известным полезным свойствам винограда, которые связаны с улучшением здоровья сердца, почек и кожи, добавляется ещё одно качество. Предполагается, что виноград может стать отличным дополнением к традиционным способам поддержки мышечной массы, таким как высокобелковая диета и физические упражнения. Также это открытие актуально для пожилых людей, страдающих от возрастной деградации мышц.
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