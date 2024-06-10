Названо лучшее время для занятий спортом с целью снижения уровня сахара в крови

16:52, 10 июня 2024, ПАИ

Физическая активность по вечерам способствует снижению уровня сахара в крови у тех людей, которые ведут малоподвижный образ жизни или страдают от ожирения. Об этом пишет РБК со ссылкой на журнал Obesity.

Специалисты из Испании выяснили, что наиболее эффективными для снижения уровня дневного сахара в крови будут занятия спортом по вечерам.

Учёные провели исследование для того, чтобы узнать, как ограничения в питании и время занятий спортом влияют на кардиометаболические факторы риска и жировую ткань у взрослых.

По итогам результатов стало известно, что те, кто занимался спортом вечером, получали более низкий уровень глюкозы в крови.

Исследователи утверждают, что лучше заняться спортом во второй половине дня или вечером. Это особенно актуально для людей с преддиабетом.

Ранее учёные нашли натуральный продукт, снижающий уровень сахара в крови.

Кроме того, отмечалось, что число операций по уменьшению веса растёт в Псковской области.