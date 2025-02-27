«Развесёлая Масленица» пройдёт в Доме офицеров: что ждёт псковичей

22:41, 27 февраля 2025, ПАИ

Традиционная «Развесёлая Масленица» пройдёт в Доме офицеров в Пскове в воскресенье, 2 марта. На празднике каждый сможет приобрести сувенирную продукцию, украшения, кукол и другие предметы ручной работы псковских мастеров. Что ещё подготовили организаторы, рассказала заместитель директора по культурно-досуговой деятельности Светлана Васильева в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM).

«Развесёлая Масленица» начнётся в 12:00 с конкурса красоты среди масленичных кукол, после оценки профессионального жюри все работы отправят в музей кукольных наук.

На первом этаже можно будет попробовать блины, выпечку и другие угощения. На втором этаже в концертном зале в 14:00 комический дуэт «Фиалки в пыли» будет радовать гостей эксклюзивной конкурсной программой. Также состоится розыгрыш продукции псковских гастрономических брендов и ярмарка мастеров, уточнила гостья эфира.

Масленица – это семейный праздник, особое внимание уделяется детям и их развлечениям. А для взрослых организаторы подготовили блин-бар, заключила Светлана Васильева.

Где ещё можно отпраздновать Масленицу в Пскове, читайте по ссылке.