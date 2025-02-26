Как отпраздновать Масленицу в Пскове
Мероприятия в честь Масленицы пройдут на разных площадках Пскова в воскресенье, 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Так, в Городском культурном центре Пскова в 11:00 стартует яркая празднично-игровая программа. Вас ждёт полное погружение в атмосферу народного веселья: песни, танцы, забавы и многое другое.
В 12:00 в Доме офицеров начнётся «Развесёлая Масленица» для всей семьи. Вас ждут увлекательные конкурсы, игры и забавы. Участникам предлагают принять участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу-чучело и в выставке обрядовых кукол. Не пропустите возможность попробовать настоящие русские блины и ароматный чай! А после активных игр можно сделать яркие фотографии с персонажами праздника – Коробейником и Маслёной.
Затем в 14:00 в концертном зале Дома офицеров состоится театрализованная программа, где вас ожидают весёлые хороводы, игры, конкурсы на ловкость и яркие выступления.
В 12:00 в усадьбе Беклешова тоже стартуют праздничные мероприятия. Здесь вы сможете насладиться концертной программой, поучаствовать в забавах и хороводах, а также научиться чему-то новому на интересных мастер-классах. И конечно, угоститесь свежими блинами прямо с пылу с жару.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают на Масленицу в Изборск.
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