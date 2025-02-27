Врач назвала продукты-антидепрессанты

23:55, 27 февраля 2025, ПАИ

Эмоциональное благополучие во многом зависит от еды, которую употребляет человек. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в интервью «Известиям».

«Пища не только обеспечивает нас необходимыми питательными веществами, но и влияет на состояние нашего кишечника и его микрофлоры. В кишечнике живут полезные и потенциально вредные бактерии, и важно поддерживать баланс между ними. Если по каким-либо причинам полезные бактерии начинают уступать позиции, условно-патогенные микроорганизмы могут начать активно размножаться и нанести вред организму. Это также может отразиться на нашем настроении и поведении», – пояснила врач.

Исследователи обнаружили, что вероятность развития депрессии у людей, которые регулярно употребляют в пищу йогурты и кефир, гораздо ниже. По мнению учёных, причина этого явления кроется в лактобациллах – полезных молочнокислых бактериях. Лактобациллы способствуют повышению уровня интерферона гамма-белка, который играет важную роль в поддержании нормальной работы иммунной системы. Этот белок также помогает снизить воспаление и справиться со стрессом.

Ранее сообщалось, что самые полезные начинки для блинов назвала нутрициолог.