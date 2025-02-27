«Масленичный разгуляй» пройдёт в Великих Луках
«Масленичный разгуляй» пройдёт на площадке «Луки Парка» в Великих Луках 2 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Проводы зимы начнутся по адресу: Краснофотская набережная, 1 в 12:00.
В программе запланированы традиционные русские развлечения и конкурсы, тематические фотозоеы, интерактивные зоны в стиле «деревянного городка» и ярмарка ремесленников. Также для гостей праздника выступят городские творческие коллективы. Для самых активных участников приготовлены подарки.
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