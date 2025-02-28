Пскович из-за пиццы избил охранника в магазине

09:58, 28 февраля 2025, ПАИ

Житель Пскова избил охранника в магазине после замечания, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в октябре 2024 года ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью пскович пришёл в один из сетевых магазинов Пскова. Мужчина ходил по залу и ел пиццу. Охранник сделал ему несколько замечаний, из-за чего пскович дважды ударил его по лицу.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ему грозит до одного года ограничения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.