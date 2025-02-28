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Общество

Псковичей учат зарабатывать на интеллектуальной собственности

Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025» проходит в Пскове сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ
  • Региональный форум «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025»
    Фото: ПАИ

Мероприятие посвящено вопросам фиксации, защиты и оборота интеллектуальных прав на территории региона.

«В современных условиях интеллектуальная собственность становится одним из ключевых драйверов развития. Её грамотное управление стимулирует инновационное развитие экономики, создаёт условия для привлечения инвестиций. Создание новых высокотехнологичных рабочих мест повышает компетентоспособность предприятия. Патенты, товарные знаки, авторские права, другие объекты интеллектуальной собственности не только защищают уникальные идеи, но и превращают их в активы, приносящие доход», – отметила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

В Псковской области для технологических и креативных компаний создана удобная инфраструктура, включающая в себя технопарки, программы, инструменты регионального центра «Мой бизнес». В прошлом году регион получил премию Минэкономразвития России за лучшую программу поддержки креативных индустрий, подчеркнула она.

Сегодня участники форума обсудят интеллектуальную собственность. Также они затронут значимость для развития бизнеса интеллектуальной собственности, её защиту, выявление и возможности для её коммерциализации с помощью современных цифровых сервисов, рассказала заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева.

Форум организовали РЦИС, правительство Псковской области, комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и региональный центр «Мой бизнес».

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