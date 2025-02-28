Пресс-службу Псковского областного Собрания возглавит Анна Боброва

10:46, 28 февраля 2025, ПАИ

Пресс-службу Псковского областного Собрания возглавит Анна Боброва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Анна Николаевна имеет значительный стаж работы в псковских средствах массовой информации, в пресс-службах органов власти как муниципального, так и регионального уровня. Уверен, этот опыт пригодится ей в новой должности», – прокомментировал назначение спикер областного парламента Александр Котов.

Анна Боброва сменила на этом посту Татьяну Никитину, которая перешла на должность руководителя управления информационной политики правительства Псковской области.

Ранее Анна Боброва возглавляла пресс-службу администрации Пскова, а до того работала в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Кроме того, Анна Боброва в течение нескольких лет была главным редактором Псковского агентства информации.