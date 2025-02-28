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Команды Псковской области участвуют в окружном финале чемпионата «Локобаскет»

Команды Псковской области принимают участие в финале Северо-Западного федерального округа чемпионата «Локобаскет – Школьная лига», который проходит в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

На фото команда учениц локнянской школы. Фото: Псковская региональная федерация баскетбола

Среди юношей Псковскую область представляют баскетболисты школы из Новосокольников. На турнире они попали в группу «А», где сыграют с командами Карелии и Ленинградской области.

У девушек за победу борются локнянские баскетболистки. В групповом этапе они сыграют с коллективами из Мурманской и Ленинградской областей.

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