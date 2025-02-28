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Общество

До +4 градусов ожидается в Псковской области в первый день весны

1 марта в Псковской области ожидается облачная погода. В большинстве районов будут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днём ещё и с дождём. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-3 градуса, днем +1...+4 градуса. Атмосферное давление выше нормы.

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