До +4 градусов ожидается в Псковской области в первый день весны

11:10, 28 февраля 2025, ПАИ

1 марта в Псковской области ожидается облачная погода. В большинстве районов будут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днём ещё и с дождём. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-3 градуса, днем +1...+4 градуса. Атмосферное давление выше нормы.